Conoce la pimienta de Sichuan, especia que vimos con el Chef Diego Niño en MasterChef 24/7: USOS y BENEFICIOS

El Chef Diego Niño nos conquistó en MasterChef 24/7 con una masterclass de especias súper interesante en donde nos habló de la pimienta de Sichuan, un condimento que él clasificó dentro de la familia de los cítricos y que, según su versión, puede marcar la diferencia en un platillo... ¿pero cómo se usa y qué beneficios tiene?

¿Qué es la pimienta de Sichuan y para qué sirve?

De acuerdo con el blog Conasi experto en dietas veganas y saludables, la pimienta de Sichuan (Zanthoxylum piperitum) es una especia clásica de la gastronomía china que, como bien explicó el maestro Diego Niño, no es una pimienta real, sino la cáscara seca de un arbusto cítrico originario precisamente de Sichuan llamado Fresno Espinoso, lo que le da un sabor especial a las recetas.

Al probar la pimienta de Sichuan, los cocineros notaron que este condimento tiene un aroma a limón y aporta un picor vibrante, así como un hormigueo en la lengua que, bien utilizado, puede significar una gran experiencia para los comensales.

Los granos de la pimienta de Sichuan se tuestan enteros en seco por unos segundos y se trituran para liberar al máximo su sabor cítrico, amaderado y floral; sobre el uso, esta especia es muy utilizada en la famosa hot pot (ollas de caldo caliente con carne, pasta y verduras) y platos salteados.

Sobre los beneficios de la pimienta de Sichuan, se le han descubierto propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, así como varias vitaminas y minerales; sin embargo, debido a su naturaleza se recomienda consumirla con moderación.

En cuanto a la medicina china tradicional, la pimienta de Sichuan se empleaba tradicionalmente para tratar el dolor de dientes o encías debido a sus propiedades anestésicas, así como malestares estomacales como dolor abdominal, vómitos, diarrea e infecciones por parásitos.

¿Dónde comprar pimienta de Sichuan en México?

Si bien la pimienta de Sichuan no es originaria de México, puedes conseguir este condimento en tiendas de especias gourmet, tiendas de abarrotes orientales o plataformas en línea como Amazon o Mercado Libre.

Otra opción es hacer una combinación con un perfil similar mezclando en partes iguales rayadura de limón y pimienta negra... ¡qué tal!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?