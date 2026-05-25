¿Hoy lunes 25 de mayo del 2026 hay VOTACIONES en MasterChef 24/7?

MasterChef 24/7 inicia su segunda semana. Luego de que Javier “La Chuleta Metalera” fuera el primer eliminado del reality show, la competencia se siente más real que nunca. Los cocineros lo están dando todo para no ser el siguiente eliminado y permanecer en la cocina más famosa de México. Recordemos que lo más importante es el voto del público, que otorgará ventajas o desventajas a cada uno de los cocineros. Sin embargo, este lunes 25 de mayo de 2026 no habrá votaciones.

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¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Aunque este lunes no habrá votaciones, debes tomar en cuenta que el proceso es sencillo y puedes estar al pendiente en tu celular, computadora o tablet.

Lo único que debes hacer es seguir paso a paso los siguientes puntos:



Entrar al portal oficial MasterChefmx.tv/vota Una vez dentro, deberás observar cuáles son las dinámicas activas del día. Recuerda que las votaciones cambiarán constantemente, por lo que debes siempre echarles un ojo. Elegir a tu participante favorito. Confirmar tu voto.

¿Quién fue el primer eliminado de MasterChef 24/7?

Después de tener una semana complicada, llena de aciertos, pero desafortunadamente también errores, junto a una participación que fue duramente criticada por la máxima autoridad culinaria: Chefs Zahie Téllez. Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena; su salida se convirtió en el primero y más tenso momento de esta nueva competencia. Desafortunadamente, entre lágrimas, nervios y aplausos, Javier “La Chuleta Metalera” se despidió de MasterChef 24/7. En su salida, aseguró que el simple hecho de estar dentro de la cocina más famosa de México cambió por completo su vida.

¿Qué se viene para el resto de cocineros?

Los cocineros han comprobado que estar en la cocina de MasterChef no es sencillo. La exigencia y la crítica están a la orden del día y ellos deberán demostrar en cada oportunidad por qué merecen estar dentro del reality.