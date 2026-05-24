¿Fantasmas en MasterChef 24/7? Los cocineros cuentan sus inquietantes experiencias PARANORMALES

La semana 1 de MasterChef 24/7 llegó a su fin y estuvo plagada de momentos emocionantes, pleitos entre los cocineros y duros retos en la cocina. Sin embargo, definitivamente lo que nadie se esperaba, es que vivirían una experiencia aterradora durante la madrugada, cuando varios de los participantes de la cocina más famosa de México escucharon ruidos extraños y sintieron una presencia que les heló la sangre.

Esto fue lo que le pasó a Michelle y Carmen, quienes se sintieron aterradas cuando empezaron a oír cosas raras, como si una cabra o animal estuviera acechándolas mientras ellas platicaban antes de dormir. Por si fuera poco, en el otro cuarto también pasaron cosas anormales y fue Jaz la que contó que desde la noche anterior se sentía todo el ambiente muy pesado, pero no lograba entender por qué.

La pesadilla que atormentó a Michelle antes de la eliminación en MasterChef 24/7

Los ruidos extraños por la madrugada no fueron lo único que le pasó a Michelle, ya que una vez que pudo conciliar el sueño, tuvo pesadillas y hasta sintió que "se le subió el muerto" al menos en tres ocasiones. Esto hizo que sintiera miedo porque no se podía mover y le impidió descansar bien en una noche tan importante, ya que cabe recordar, la joven cocinera tiene delantal negro y está en riesgo de ser la primera eliminada de MasterChef 24/7.

Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7 que están en riesgo HOY 24 de mayo y CÓMO VOTAR para salvarlos

Carmen

Luis

Javier "La Chuleta Metalera"

Antrax

Jazmín

Michelle

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

Lancer, que se ganó el delantal negro desde el lunes como castigo a su indisciplina en el Universo MasterChef 24/7.

Recuerda que puedes apoyar a tu cocinero favorito y evitar que sea eliminado de MasterChef 24/7 con las votaciones a través del sitio web de Azteca UNO. Solo tienes que ingresar al siguiente enlace y repartir los 10 puntos GRATIS que están disponibles para los usuarios. Los resultados se darán a conocer este domingo 24 de mayo durante la transmisión que empieza a las 20:00 horas y además los cocineros con delantal negro también se enfrentarán a una prueba individual.