ABREN votaciones para elegir al cocinero que competirá por el Pin del Chef este lunes 01 de junio en MasterChef 24/7

Como ya te habrás dado cuenta, MasterChef 24/7 viene con retos y dinámicas totalmente distintas cada semana que exigen lo mejor de nuestros Cocineros y es que en esta cocina, la intensidad no lo es todo, también hace falta carisma y hacerse querer por la gente, siendo nuestro público la parte más importante del programa.

Dicho esto, tú en casa eres quien elegirá qué participante podrá competir en el lunes de Pin del Chef, pues aunque nos gustaría ver a todos los cocineros dejándolo todo en la cocina, la lista será muy reducida de acuerdo a la decisión y voto del público, por lo que te sugerimos estar al tanto para emitir TU VOTO.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Si bien, la dinámica de votos se mantendrá bastante similar a la estas primeras dos semanas, es importante que sepas que esta votación será muy corta, por lo que será cuestión de algunos minutos para que elijas a tu Cocinero que podrá competir por hacerse del Pin del Chef este lunes 01 de junio y pueda estar en el Reto de la tercera semana.

Para votar es muy fácil, pues basta con que entres en nuestro sitio oficial de Azteca Uno y encuentres el apartado de votaciones, posteriormente deberás elegir el espacio dedicado a tu participante favorito y en caso de que quieras tener derecho a votos extras, deberás responder una breve encuesta.

De igual modo, puedes votar a través de la app de Tv Azteca en Vivo, la cuál está disponible para dispositivos iOS y Android, por lo que prácticamente todos podemos emitir nuestra decisión.

¿Cuál es la importancia del Pin del Chef?

Si bien, cada reto es de suma importancia, el Pin del Chef determina el destino de los competidores durante la semana, pues les da el poder de tomar decisiones durante la semana, por lo que esto podría inclinar las relaciones de los Cocineros, siendo que unos tendrían que limpiar o tener más actividades respecto al resto.