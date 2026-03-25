MasterChef 24/7: ¿Qué mensaje debe salirme si hice bien el casting digital?

La cocina más famosa de México busca nuevos talentos y ahora puedes adicionar desde tu casa para demostrar tu talento y buscar un lugar dentro de MasterChef México 2026 y su nuevo formato 24/7, el cual cambiará la forma de ver participar a los cocineros y chefs, pues ahora el público podrá ver su día a día cada minuto.

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Para ser parte de este reality culinario deberás participar oficialmente en el Casting Digital y llenar un formato con tus datos personales, este podrás encontrarlo aquí dando clic, si ya hiciste tu registro y enviaste tu video pero aún tienes dudas si hiciste bien el proceso o estás a punto de realizarlo, quédate aquí que te explicamos cómo saber si fue exitoso tu registro.

¿Cómo se realiza el Casting Digital para ser parte de MasterChef México 24/7?

Durante la etapa de selección y búsqueda de los nuevos cocineros los aspirantes deberán hacer un Casting Digital, el cual consta de realizar un video de máximo 3 minutos donde de deberá contestar 7 preguntas, que se dieron a conocer en el formato de información personal, en ellas también debes de mencionar tu pasión por la cocina y cómo ha influido en tu vida, además, deberás mostrar parte de tu personalidad, se autentico y muestra tu verdadera cara.

Recuerda que este video debe de grabarse en horizontal y cumplir con ciertas características como el peso máximo del material, el cual es de 150MB y deberá estar en un formato mp4 o mov.

Una vez que hayas cumplido con estos requisitos se envía el material en ese mismo formulario y solo es cuestión de esperar, ya que la producción debe de revisar el video, sin embargo si te entra la duda de saber si realizaste bien tu registro al concluir con tu registro recibirás un mensaje de confirmación y con esto prácticamente ya estás concursando para ser parte de MasterChef México 24/7.

¿Cómo es el mensaje que debo de recibir si realice con éxito el Casting Digital para ser parte de MasterChef México 24/7?

Para poder saber el mensaje de "registro exitoso" una vez que hayas concluido tu video para Castin Digital, deberás cargarlo en el apartado donde se pide el material, si cumple con los requisitos te dejará cargarlo, después debes aceptar el Aviso de Privacidad, el cual firmas activando el pequeño cuadro blanco y finalmente debes ENVIAR.

Una vez que hayas enviado el material con la información requerida y oficial la pagina se actualizará automáticamente y te saldrá una imagen con el logo de MasterChef México con una "palomita" blanca y después estará un mensaje confirmando que se envió tu video.

¡Hemos recibido tu video! En caso de ser seleccionado, nos pondremos en contacto contigo.