OFICIAL: La duración máxima de tu video para el casting de MasterChef 24/7

Este año MasterChef México llega con un nuevo formato el cual promete ofrecer una experiencia más cercana entre el público y los cocineros, pues este 2026 el reality culinario será 24/7, esto quiere decir que los participantes serán observados las 24 horas del día, este nuevo concepto se estrenará por primera vez en el país, por lo que ha generado gran interés entre los aspirantes que desean luchar por uno de los mandiles más cotizados.

La cocina más famosa de México anunció a principios de febrero que ya abrió su convocatoria para encontrar a los próximos cocineros, para su selección los concursantes deberán pasar por ciertos procesos para ser considerados, uno de los principales pasos es aceptar personalmente que esta edición será 24/7, por lo cual debes considerar que pausarás tu vida cotidiana por al menos 3 meses, una vez que hayas determinado tu participación deberás realizar tu registro a través de un formato el cual encontrarás dando clic aquí, después, deberás grabarte para mandar tu material audiovisual al Casting Digital.

¿Qué es el casting digital de MasterChef México 2026?

El casting digital es la grabación que deberás mandar a la producción, por ello durante tu registro debes aceptar los Términos y Condiciones, ya que así autorizas al equipo de MasterChef a conocer más de ti. En el video debes de desenvolverte con naturalidad y contar un poco más de ti, tu pasión por la cocina y convencer que tienes el talento para enfrentar este reto que te llevará al límite.

¿Cuánto debe de durar el video y cómo debe de ser su formato para participar en el Casting Digital de MasterChef México 24/7?

Una vez que llenes el formulario ahí mismo tendrás un apartando donde tendrás que cargar tu video, este puede ser grabado con tu celular o cámara, la imagen debe ser clara y nítida, el audio debe escucharse fuerte y claro, además, se debe cumplir con las siguientes características:



Tiempo máximo de duración 3 minutos

Formato horizontal (imagen acostada)

Peso máximo del video 150 MB

Cumplir con el formato mp4 o mov

Recuerda que los 3 minutos es el tiempo máximo que debe de durar tu presentación en donde contarás de ti a través de 7 preguntas que se te darán a conocer durante tu registro. ¡Mucha Suerte!