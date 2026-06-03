Leslie y Antonio fueron acompañados por Chiken e hicieron un repaso de los últimos momentos tensos de MasterChef 24/7 en el PreShow de este miércoles
Sigue el PreShow donde repasamos los mejores momentos de este martes y miércoles de MasterChef 24/7.
La tensión sigue en MasterChef 24/7 y es que luego de que se definiera el Pin del Chef y los primeros Capitanes de la semana, nos esperan días bastante intensos en el reality que está revolucionando la televisión mexicana, no te pierdas el PreShow con Leslie, Antonio y Chiken, quien se sumó en esta edición.