Fernando Barragán | DR

Conoce el sueño de Pablo que involucra a los "Maestros del fuego": "Es ser lo suficientemente rico..." (VIDEO)
El cocinero le confesó a sus compañeros qué haría con los maestros de MasterChef 24/7 si tuviera el suficiente dinero para pagarles
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El cocinero le confesó a sus compañeros qué haría con los maestros de MasterChef 24/7 si tuviera el suficiente dinero para pagarles
El cocinero que recibió un delantal negro se abrió con Carmen y Michelle sobre la terrible situación que vivió
El cocinero también despotricó contra Luis debido a que conocía lo que estaba ocurriendo con su compañero
Luego de limar asperezas, Carmen y Michelle conversaron con el cocinero que recibió uno de los delantales negros en la gala del jueves
Durante la preparación de sus platillos, los cocineros se vieron involucrados en una polémica que no pasó desapercibida
Luego de haber recibido un delantal negro en lugar de Michelle, la cocinera compartió su reacción en torno a los señalamientos emitidos por la Chef
Las cocineras, al igual que sus compañeros, fueron sorprendidas con un drástico cambio en la preparación de esta noche
La cocinera de MasterChef 24/7 tuvo la ventaja de cocinar con un compañero de su elección por 20 minutos
En una acción algo inusual para el cocinero, Smi-Lee se valió de las cámaras para hablar un poco de su vida personal
La cocinera afirmó que su experiencia en el reality show la ha hecho valorar más su libertad y a sus seres queridos