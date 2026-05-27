“No sabe cocinar": Michelle se lanza en contra de una compañera en MasterChef 24/7

Los grupos entre los cocineros de MasterChef 24/7 comienzan a formarse y entre los más unidos está el integrado por Julio, Carmen, Michelle y Daniela. En una plática entre los cuatro participantes hablaron de la estrategia que podría tener Claudia como capitana y que platillo podría preparar en el reto de esta noche. Al respecto, la representrante de Saltillo, Coahuila, comentó: “No necesitamos saber... Ella no sabe cocinar”.