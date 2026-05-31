Ya comenzó Mr. MasterChef 24/7: ¿de qué se trata el concurso organizado por los cocineros?

La creatividad dentro de MasterChef 24/7 parece no tener límites, pues aprovechando una jornada más relajada este sábado y justo antes del domingo de eliminación, los participantes dejaron por un momento las ollas, cuchillos y recetas para organizar una divertida dinámica que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más entretenidos dentro del Mundo MasterChef.

El responsable de la idea fue Luis, quien decidió crear un peculiar certamen de belleza y carisma al que bautizó como Mr. MasterChef 24/7. La competencia reunió a varios de los concursantes masculinos del reality y puso a prueba algo muy diferente a sus habilidades culinarias. Aquí te vamos a contar los detalles.

Concurso Mr. MasterChef 24/7

Los cocineros organizan concurso Mr. MasterChef dentro del reality

Los participantes fueron Arturo, Pablo, Lancer, Emmanuel, Julio, Smiley (Diego) y Ricardo. Sin embargo, una de las sorpresas más comentadas fue la incorporación de Jazmín, quien decidió sumarse al concurso caracterizada como Brian, utilizando barba y un cambio de imagen que provocó risas entre sus compañeros desde el primer momento.

La dinámica incluye un detalle muy especial: cada concursante representó al estado o lugar con el que se identifica. Pablo, por ejemplo, participó representando a Guatemala, aportando un toque internacional a la competencia improvisada.

Aunque todo ocurrió en tono de diversión, los organizadores prepararon varias etapas para elegir al ganador. Una de las más llamativas es la pasarela, dirigida por Michelle, quien asumió el papel de coordinadora y se encargó de orientar a los participantes para que mostraran seguridad, actitud y presencia frente a sus compañeros. Por su parte, Ramahá, se ubicó “detrás de cámaras”, y ser parte de la producción.