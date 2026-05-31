“Muy agradecidos": Nash y Ricardo se despiden de MasterChef 24/7 con un emotivo mensaje (VIDEO)

Los nervios están a todo lo que por el segundo domingo de eliminación en MasterChef 24/7 y aunque nadie quiere quedar fuera de la competencia, saben que todos están en riesgo. Es por esto que Nash y Ricardo se tomaron el tiempo para reflexionar acerca de todo lo que han vivido en la cocina más famosa de México, agradeciendo especialmente por lo que aprendieron y por la oportunidad que les dio la gente para conocerlos.