“Muy agradecidos": Nash y Ricardo se despiden de MasterChef 24/7 con un emotivo mensaje (VIDEO)
A pesar de que se van a esforzar para librar el domingo de eliminación, los cocineros aprovecharon las cámaras por agradecer la experiencia en MasterChef 24/7.
Los nervios están a todo lo que por el segundo domingo de eliminación en MasterChef 24/7 y aunque nadie quiere quedar fuera de la competencia, saben que todos están en riesgo. Es por esto que Nash y Ricardo se tomaron el tiempo para reflexionar acerca de todo lo que han vivido en la cocina más famosa de México, agradeciendo especialmente por lo que aprendieron y por la oportunidad que les dio la gente para conocerlos.