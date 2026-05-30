Consejos de belleza en MasterChef 24/7: Nash explica cómo deshacerse de la resequedad en las piernas

En esta tarde de sábado, Nash y Flor se tomaron un momento de descanso en la terraza del Mundo de MasterChef 24/7. En la plática de las cocineras, la representante de Guerrero indicó que sus piernas estaban resecas y su compañera no dudo en darle un consejo de belleza. De acuerdo con la concursante de Michoacán, lo mejor es hidratarse con aceite antes de salir de bañarse.