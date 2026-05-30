¡Con todo y mascarilla! Nash NO se quiere ir de MasterChef 24/7 y se puso a practicar en plena sesión de belleza

Previo al domingo de eliminación en MasterChef 24/7, los participantes se pusieron manos a la obra para practicar nuevos platillos que les aseguren una semana más en la cocina más famosa de México. Y una de las que aprovechó al máximo la práctica sabatina fue Nash, quien a pesar de que estaba dándose un rato de autocuidado con mascarillas y skincare, decidió enfocarse en esta dinámica y dejar la relajación para después.