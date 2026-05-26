“No pueden estar en la clase": Emmanuel y Daniela quedan FUERA de la lección con Isabel Carvajal (VIDEO)

El orden en la cocina más famosa de México siempre tiene que respetarse y conforme pasan los días ya no hay pretextos para que los participantes de MasterChef 24/7 no cumplan las indicaciones. Y por una falta a los lineamientos de vestimenta adecuada, la chef Isabel Carvajal tomó la decisión de castigar a Daniela y Emmanuel, advirtiéndoles que no podrían regresar a su clase hasta que su presentación personal no estuviera impecable.