“No soy su niñera": El chef Édgar Núñez regaña a los cocineros de MasterChef 24/7 por sus falta de disciplina (VIDEO)

Después del reto exprés con Lili Cuéllar en el que Emmanuel se ganó la ventaja para el reto de salvación, los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una nueva clase con Édgar Núñez, uno de los “Maestros del fuego” de la temporada 2026. Y lo que nadie se esperaba, es que el chef perdería la paciencia al sentir que no le estaban poniendo atención a sus recomendaciones, al grado de que les recordó que “no es su niñera” y no es su deber estarles dando indicaciones de las cosas más básicas de cocina.