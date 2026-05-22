“No soy su niñera": El chef Édgar Núñez regaña a los cocineros de MasterChef 24/7 por sus falta de disciplina (VIDEO)
En una de las interesantes clases dentro de MasterChef 24/7, Édgar Núñez les dio una buena regañada a los participantes y les recordó que es muy estricto.
Después del reto exprés con Lili Cuéllar en el que Emmanuel se ganó la ventaja para el reto de salvación, los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una nueva clase con Édgar Núñez, uno de los “Maestros del fuego” de la temporada 2026. Y lo que nadie se esperaba, es que el chef perdería la paciencia al sentir que no le estaban poniendo atención a sus recomendaciones, al grado de que les recordó que “no es su niñera” y no es su deber estarles dando indicaciones de las cosas más básicas de cocina.