¡Los músculos arrasaron! Emmanuel gana la VENTAJA del reto exprés en MasterChef 24/7

La chef Lili Cuéllar, que forma parte del equipo de "Maestros del fuego" de MasterChef 24/7, dio una clase magistral para la preparación de merengue suizo y les compartió sus mejores tips a los participantes. Y por si fuera poco, les dio la oportunidad de ganar una importante ventaja para las pruebas del viernes, un reto que Emmanuel Chiang dominó a la perfección y se convirtió en el campeón absoluto.

Así fue la exigente prueba con Lili Cuéllar en MasterChef 24/7 que le dio el triunfo a Emmanuel

La mañana de este viernes 22 de mayo empezó fuerte en MasterChef 24/7 y los cocineros se enfrentaron a una inesperada prueba de repostería. La encargada de guiar este momento fue Lili Cuéllar, que les enseñó cómo hacer merengue suizo desde cero y sin tener que usar batidora, para después pedirles que prepararan su propia versión.

Después de 20 minutos y mucho esfuerzo para lograr la consistencia adecuada, Emmanuel Chiang se convirtió en el vencedor del reto exprés de MasterChef 24/7. Esto significa que es acreedor de una ventaja que podrá aplicar en el reto de salvación para así poder beneficiarse y evitar estar en riesgo de expulsión.

¿Quiénes tienen los primeros "delantales negros" de MasterChef 24/7?

La noche del jueves 21 de mayo, los cocineros de MasterChef 24/7 se enfrentaron a la preparación del risotto, una receta que los llevó al límite y que no todos pudieron hacer correctamente. Después de este reto, salieron los primeros delantales negros de la temporada 2026 en la cocina más famosa de México y el domingo tendrán que defender su lugar.



Carmen

Javier

Michelle

Luis

Además, Lancer tiene el delantal negro desde el día lunes, pues esta fue la sanción que los chefs decidieron imponerle por su mal comportamiento durante la prueba del fondo que les dejó Édgar Núñez en la primera noche de MasterChef 24/7. Todavía falta conocer qué participantes estarán en "la cuerda floja" y podrían quedar fuera.

¿Dónde ver MasterChef 2026? Así puedes seguir el 24/7

Si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7, puedes seguir la transmisión en el canal de YouTube de MasterChef y en su cuenta de TikTok. También está disponible en el siwio de Azteca UNO y el acceso total en Disney+. Y para seguir los programas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.