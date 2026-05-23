“No venimos a descansar": los participantes de MasterChef 24/7 tienen opiniones divididas tras la salvación

Después del cardíaco reto de salvación en MasterChef 24/7 y fuertes desacuerdos por la limpieza, los cocineros de MasterChef disfrutaron de un descanso reparador. Sin embargo, algunos tenían la idea de que podrían dormir hasta tarde por ser sábado, por lo que Diego les recordó que si están en MasterChef 2026, es para aprender y cocinar, no para estar sin hacer nada.

