¿Nuevo shippeo en MasterChef 24/7? Ramahá le confiesa a la Chef Lili Cuéllar que tiene un pretendiente

Además del shippeo entre Ixidt y Emmanuel, todo parece indicar que podrían haber otros pretendientes en MasterChef 24/7. Así lo confesó Ramahá durante una plática reveladora con la Chef Lili Cuéllar, a la que le contó que cree que Ricardo “está tras sus huesos”, pero no es concreto con sus palabras y prefiere que todo se quede igual.