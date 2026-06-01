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Pablo estrena nuevo look y sorprende a todos los cocineros de MasterChef 24/7 con un sueño muy extraño (VIDEO)

Tras una semana de victorias desde el balcón tras ser salvado en MasterChef 24/7, Pablo quiso renovar su imagen y nadie podía creer el resultado.

Pablo pasó unos días muy tranquilos desde el balcón de MasterChef 24/7 gracias a que Claudia lo salvó, así que aprovechó para empezar con el pie derecho la semana 3 y quiso hacerlo con un look bastante peculiar. Por lo que decidió quitarse la barba y dejarse el bigote, un estilo que dejó atónita a Michelle. Y por si fuera poco, también compartió que soñó que se convertía en el héroe de la cocina más famosa de México con la ayuda de Emmanuel.

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