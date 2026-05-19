Pablo confiesa que ya “huele a amor” en MasterChef 24/7

El representante de Guatemala en MasterChef 24/7 y último cocinero en entrar a la competencia confesó que dos de sus compañeros en el reality ya se dejan ver muy unidos. Pablo reveló que el amor ya se siente en el aire entre coqueteos, notitas y algunos otros detalles. En entrevista, también habló del reto exprés con el chef Diego Niño y el malestar de Lula por el que debió recibir atención médica.