¡OFICIAL! Pablo es el último cocinero que entra a MasterChef 24/7 por decisión del público.

Es oficial, la cocina más famosa de México tiene a todos sus cocineros. El público tenía la última palabra y, luego de una dura votación, Pablo fue elegido para portar el delantal blanco y convertirse en el último cocinero de la competencia. A partir de este momento, Pablo se une al resto de cocineros a MasterChef 24/7 para demostrar todas sus habilidades en la cocina. Se vienen grandes retos esta primera semana del reality show y puedes seguirlo a detalle aquí para vivir toda la experiencia.

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¿Quíen es Pablo Villagrán el último participante oficial?

Pablo Villagrán es un conductor y bloguero de origen guatemalteco amante de la comida y el fútbol. Él llegó a MasterChef 24/7 con una meta muy clara y ahora se ha convertido en el elegido por el público para ser el último participante en portar el mandil blanco de la cocina más famosa de México.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Así como votaste por Pablo, todos los días tendrás la oportunidad de decidir en MasterChef 24/7. Solo necesitas tener a la mano tu celular, computadora o tablet y estar pendiente de las dinámicas activas del día, las cuales irán cambiando constantemente. En cada una de estas tendrás la oportunidad de dar ventajas, castigos o incluso beneficios a cada uno de los cocineros.

Para votar, lo único que debes hacer es entrar al portal oficial MasterChefmx.tv/vota, leer la dinámica del día y votar por tu favorito.

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