“Para mí es muy difícil": Luis confiesa entre lágrimas qué es lo peor de estar en MasterChef 24/7 (VIDEO)
A pesar de que siempre se muestra de buen humor con los demás cocineros, para Luis no está siendo nada sencilla la experiencia del Universo MasterChef 24/7.
Luis tuvo un excelente desempeño en el primer domingo de eliminación de MasterChef 24/7 y logró subir al balcón gracias a un plato inspirado en sus raíces. Y una vez más demostró que siempre tiene presente a su mamá, por lo que en una íntima con Ixdit, el creador de “Notibola” admitió con lágrimas en los ojos que lo peor de esta experiencia está siendo la lejanía de su familia, en especial porque siempre fueron muy unidos.