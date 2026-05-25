Luis revela el ERROR por el que Javier Lara “La Chuleta Metalera” fue el primer eliminado de MasterChef 24/7

En MasterChef 24/7 nada está escrito y las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Para muestra, lo que pasó con Javier "La Chuleta Metalera", que aunque en la semana 1 se mostró como un rival fuerte y hasta ganó un reto con el chef Diego Niño, no pudo superar la prueba de eliminación y se convirtió en el primero en abandonar la cocina más famosa de México simplemente por no hacerle caso a los consejos que les daban.

Todo como consecuencia de lo que sus propios compañeros describieron como un grave error al momento de ejecutar sus platillos. Y el que vio todo en primera fila porque también se estaba jugando la permanencia, fue Luis, que asegura, su compañero no tuvo una buena organización y esto le terminó costando su lugar.

"Arturo le dijo que no metiera tanto, que ya no tenía concordancia lo que estaba haciendo, pero no hizo caso. Yo la verdad pensé que me iba por lo que me dijeron los chefs, pero sí creo que él (Javier) no se organizó. Le dijimos que no hiciera guacamole porque todos ya habían hecho y hasta creo que la carne como que se le pasó, no sé", mencionó el creador de "Notibola", que pudo quedarse una semana más en MasterChef 24/7 con un platillo que rindió honor a sus raíces.

Julio usó el "Pin del chef" para afectar a sus compañeros en MasterChef 24/7

En medio de toda la emoción por el primer domingo de eliminación, el ambiente en MasterChef 24/7 se pusieron intenso cuando Julio aprovechó sus últimos momentos con el "Pin del chef" para hacer una jugada que sorprendió a todos. Esto porque el líder de la semana 1 tomó la decisión de sabotear a Lancer y Claudia para que los chefs no probaran sus entradas, quitándoles la posibilidad de ser de los primeros en subir al balcón.

¿A qué hora pasan MasterChef 24/7?

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