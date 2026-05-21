Paso a Paso de cómo votar hoy jueves 21 de mayo para salvar a tu participante favorito de MasterChef 24/7

Los fanáticos de la cocina más famosa de México ahora tienen más poder dentro de MasterChef 24/7, ya que pueden participar de manera activa dentro de las decisiones que marcan el rumbo de la contienda. Ahora los fans pueden apoyar a sus cocineros favoritos y ayudarlos a obtener ventajas importantes. Por ello ahora te contamos paso a paso cómo votar.

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Sin lugar a dudas, la experiencia 24/7 de MasterChef llegó para transformar por completo la manera en que los fans viven el reality culinario, pues por primera vez este formato no solo permitirá seguir todo lo que ocurre dentro de la contienda, sino también votar por el futuro de todos.

Es importante tomar en cuenta que el público no decidirá directamente sobre quién abandona la competencia, pero sí contará con la facultad de influir en retos y beneficios, como la salvación, además de posibles ventajas estratégicas como el contar con ayuda extra por parte de los Chefs.

¿Paso a paso para votar en MasterChef 24/7?

El proceso para votar se puede llevar a cabo desde cualquier dispositivo.

Deberás entrar en el sitio web oficial de las votaciones: MasterChefmx.tv/vota.

Toma en cuenta que, dependiendo del día de la semana, la dinámica cambiará; por ejemplo, esta noche se define la salvación de un participante.

Una vez dentro de la plataforma, elige la votación activa y busca a tu participante favorito.

Cuentas con 10 votos para apoyar a tu cocinero o cocinera favoritos.

El cierre de las votaciones se dará cuando sea mencionado dentro de la programación en vivo.

Una vez que hayas votado, solo será cuestión de tiempo para que los votos sean contados y los participantes conozcan el veredicto. No te pierdas nada de la primera temporada de MasterChef en su formato 24/7 y por todas nuestras redes sociales activas.