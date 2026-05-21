Conductores de Venga La Alegría cumplen FUERTE castigo y se quedan PELONES

Esta mañana los conductores de Venga La Alegría sorprendieron a todos al "quedarse pelones", tras cumplir un fuerte y divertido castigo que terminó dejándolos completamente “rapados” con la magia del maquillaje. Entre muchas risas y nervios, el momento se volvió rápidamente viral, donde los comentarios no se hicieron esperar.

Venga La Alegría | Programa 20 de mayo 2026 Parte 2 | El Favorito sorprendió sin cabellera y mucha diversión

¿Qué ocurrió dentro de Venga La Alegría esta mañana?

De acuerdo a lo que se puede ver dentro de las imágenes que se han hecho virales en redes sociales, fueron: Kike Mayagoitia, Tabata Jalil, Luz Elena González, Sergio Sepúlveda y Ricardo Casares, parte del Equipo Favorito de quienes cumplieron el día de hoy el castigo del Juego Sin Palabras tras haber perdido por minoría de puntos en el mes de Abril.

El reto consistió en quedarse pelones, por lo que el equipo de maquillaje estuvo a primera hora en el foro para poder transformarlos y esconder las bellas cabelleras de los conductores.

Las risas no faltaron y a lo largo del programa surgieron varios comentarios divertidos por la apariencia de los conductores, quienes tomaron con mucho humor el pagar su castigo.

Las reacciones en redes sociales al reto del Equipo Favorito del Sin Palabras

Los internautas reaccionaron rápidamente al divertido momento que se vivió en Venga La Alegría, cabe resaltar que los conductores estuvieron "pelones" durante todo el programa.

"Muy buenos días feliz miércoles familia de VLA y para mis queridos favoritos, que se ven divinos. Siempre será un verdadero orgullo ser favorita". "Buenos días, mi Pueblo! ya era hora de que el Favorito pagara su castigo, bien cumplido."

Fueron algunos de los comentarios que los fanáticos del Sin Palabras dejaron en las plataformas del matutino.