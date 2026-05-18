Paso a paso: así puedes votar HOY 18 de mayo por tu cocinero favorito en MasterChef 24/7

La competencia ha iniciado y no te puedes perder la oportunidad de vivir la experiencia MasterChef 24/7. El mejor reality culinario trae por primera vez al mundo un formato en el que podrás disfrutar paso a paso lo que viven los participantes todos los días, por lo que literalmente estás disfrutando de lo mejor dentro y fuera de la cocina más famosa de México.

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Vale la pena recordar que, aunque los chefs seguirán tomando la decisión final en las eliminaciones, las votaciones del público podrían beneficiar o complicar el camino de varios concursantes durante la semana. Algo que debes tener muy presente si quieres que tu favorito llegue a la final.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

El proceso para votar es bastante sencillo y lo puedes hacer desde tu celular, computadora o tablet. Lo único que debes hacer es seguir paso a paso los siguientes puntos:



Entrar al portal oficial MasterChefmx.tv/vota Una vez dentro, deberás observar cuáles son las dinámicas activas del día. Recuerda que las votaciones cambiarán constantemente, por lo que debes siempre echarles un ojo. Elegir a tu participante favorito. Confirmar tu voto.

|TV Azteca

Y listo, una vez hayas terminado, tu participación quedará registrada dentro de la dinámica semanal.

¿Para qué sirven las votaciones?

La dinámica en este nuevo formato es diferente cada semana; el público no decide quién sale o se queda dentro. Tu voto ayudará a darles ventajas, castigos y beneficios a los participantes más votados. Es por eso que es importante que revises la dinámica del día, pues puede cambiar totalmente el desempeño de los concursantes antes del domingo de eliminación. Por eso, ¡no te olvides de participar y conocer todos los retos y dinámicas a las que serán sometidos cada uno de los participantes!