¿Qué es el pin del chef en MasterChef 24/7 y qué pasa con los participantes que no lo consigan?

La competencia en MasterChef 24/7 ya empezó y los participantes han tenido que enfrentarse a fuertes retos con los "Maestros del fuego", que van desde pasar la noche en vela para cuidar un fono de carne hasta preparar mole desde cero con una deliciosa receta casera de Isabel Carvajal. Y esto no es todo, pues también tienen que irse preparando para la prueba que definirá al primer capitán de la temporada 2026 gracias al "Pin del chef".

¿En qué consiste el "Pin del chef" en MasterChef 24/7?

En el Universo de MasterChef 24/7, el "Pin del chef" tiene un poder invaluable que muy pocos conseguirán, pero que será clave para la permanencia de cada uno de los cocineros. El participante que consiga ganarse este mérito con sus platillos del día, será capitán, lo que automáticamente les garantiza una semana más porque se vuelven inmunes a los temidos "mandiles negros".

Aquellos que no califiquen a ostentar el codiciado "Pin del chef", deberán seguir cocinando para volver a intentarlo y este proceso se repetirá hasta que esté el segundo capitán de la semana 1 en MasterChef 24/7. Habrá un tercer capitán, pero ese será elegido por el público una vez que se abran las votaciones en el sitio web. Todos los concursantes que no ostenten el título de "capitán" o "líder", continuarán en retos de cocina junto a sus compañeros, hasta que se decida cuáles irán al "reto de eliminación".

¿Quiénes son TODOS los participantes de MasterChef 24/7?

Michelle Malacara

Luis Alfonso Ramos

Emmanuel Chiang

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Romero

Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"

Daniela Parra

Ixdit Vega

Lourdes Cruz, "Lula"

Claudia Ruíz

Diego Carrillo

Julio Vázquez

Bruno Bautista, "Lancer"

Ricardo Cendejas

María del Carmen Ramos

Javier Lara, "La Chuleta Metalera"

Nahieli Jácome, "Nash"

Arturo López

Alberto Palomino, "Ramahá"

Cabe recordar que todavía queda un lugar para formar parte del Universo MasterChef 24/7 y será elegido por el público. Los cocineros que están esperando una oportunidad son Pablo Villagrán, José Olmedo "Cheché" y Fernanda Sarmiento. Para ayudarlos, puedes votar por tu favorito entrando al siguiente enlace y repartiendo entre ellos los 10 puntos GRATIS que están disponibles.