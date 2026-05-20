La peculiar competencia en MasterChef 24/7 que enfrentó a Diego, Jazmín y Emmanuel

Una peculiar competencia fue organizada por Ramahá en la que participaron varios de cocineros de MasterChef 24/7. El originario de Yucatán le propuso a sus compañeros una batalla en la que debían beber cerveza sin alcohol y el ganador sería el que terminará más líquido de la lata para luego colocarla inclinada en la mesa. Entre los concursantes se enfrentaron Diego, Jazmín, Emmanuel, Javier, Arturo y Julio.