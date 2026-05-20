Ella es Jazmín, la cocinera de MasterChef 24/7 que trarerá humor a la competencia

La competencia en MasterChef 24/7 ya comenzó y son 22 los cocineros que se enfrentan al nuevo formato en el que serán grabados todo el día. Entre las personalidades que ya conquistan el reality está Jazmín Bernal, una joven que ha ganado fama en las redes sociales por sus videos de humor, con los que ya suma millones de seguidores.

Conoce más sobre la nueva integrante de la cocina más famosa de México, quien buscará llegar a la final con sus mejores platillos, pero también conquistando el corazón de sus compañeros y público con su buen humor y carisma.

Flor Ramírez habló de sus platillos y cómo logró ganar el mandil blanco. |ESPECIAL/TV AZTECA

¿Quién es Jazmín Bernal y a qué se dedica?

Jhoana Jazmín Bernal Tapia, nombre completo de la creadora de contenido, también es chef, ya que según ha contado en las plataformas digitales, hizo estudios de gastronomía. Es así que además de sus clips, trabaja de cerca en proyectos culinarios con su familia, como la venta de hamburguesas y una panadería.

La joven, originaria de Nayarit, se ha vuelto muy viral en TikTok y Instagram gracias a sus videos de humor auténtico, su estilo de vida y sus divertidas interacciones familiares.

Su contenido destaca por un estilo cómico, directo y sin filtros sobre la vida cotidiana, cosa que ya ha dejado ver en la competencia, en la que se ha ganado a algunos de sus compañeros por su forma de ser.

Conoce a TODOS los cocineros de MasterChef México 2026

La nueva temporada de MasterChef México 2026 dio inicio con 22 cocineros:

¿Cómo ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis ; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

En esta temporada regresan los chefs: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera. Como conductora Claudia Lizaldi volverá para apoyar a los concursantes, mientras que los host digital serán Leslie Gallardo y Antonio Betancourt. Las clases correrán a cargo de Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar, quienes serán los nuevos "Maestros del fuego".