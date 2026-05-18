¿Quién gana el pin del chef hoy lunes 18 de mayo de 2026, el primero de la nueva temporada?

Hoy 18 de mayo del 2026, inicia la segunda fase de inicio de MasterChef 24/7 México, pues no todos los Delantales Blancos se han otorgado, pero esta noche las sorpresas no paran, pues se pondrá en juego el primer pin de la temporada.

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La espera terminó y MasterChef 24/7 ha llegado y con ella, la cocina más importante de todos los tiempos inicia una temporada marcada por un hito, al ser la primera versión en todo el mundo que será transmitida las 24 horas los 7 días de la semana.

¿Para qué sirve el pin del chef en MasterChef 24/7? | ¿Quién gana el pin del chef de MasterChef 24/7 hoy lunes 18 de mayo?

Dentro de MasterChef 24/7, el obtener el ping significa más que solo ganar una insignia de alto poder, pues es la muestra de dominio culinario dentro de la contienda. Además, en ediciones pasadas, el obtener este reconocimiento trae consigo beneficios estratégicos, como inmunidad, salvación automática o evitar que el platillo del ganador sea considerado para riesgo de eliminación en la semana.

Se espera que el primer pin de la semana le permita al ganador tomar decisiones clave que lo beneficien durante la contienda, como la posibilidad de escoger los ingredientes que cocinarán sus compañeros o asignar retos específicos.

¿Qué más puede hacer el ganador del primer pin?

Es posible que el ganador de la ventaja pueda salvar a su equipo de alguna prueba que los ponga en reto de eliminación. No obstante, el portador debe tener en cuenta que ganar el pin puede ser una navaja de doble filo, pues la presión de tomar la decisión correcta puede afectar más de lo que se espera.

No te pierdas nada de MasterChef 24/7 en vivo por streaming y nuestras plataformas digitales y por Azteca UNO en punto de las 8:30 p.m. de lunes a viernes.