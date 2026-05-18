Licuar pepino con bicarbonato: ¿Por qué se recomienda y para qué sirve?

Licuar pepino con bicarbonato podría parecer una completa locura, pero dentro de los remedios caseros se destaca por su funcionamiento, siendo una gran alternativa para usar. Sin embargo, son muchas las personas que desconocen para qué sirve.

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Por esa razón, te vamos a explicar por qué se recomienda su aplicación y las cantidades exactas para que lo puedas aprovechar dentro de tu hogar.

¿Para qué sirve el pepino con bicarbonato?

Licuar pepino con bicarbonato puede escucharse retorcido, pero se trata de insumos que, al juntarse, se convierten en una gran alternativa dentro de los remedios caseros. Se recomienda su uso, ya que con dicha mezcla nos puede funcionar ahuyentar a las plagas, en especial a las cucarachas.

Sin embargo, no es la única opción que se recomienda, ya que puede funcionar para neutralizar los malos olores, además de aportar frescura en alacenas o cajones. Otra de las funciones que se le atribuyen es la limpieza de superficies de cocina, ya que puede usarse sobre mesadas o azulejos, logrando un efecto ligero. Sirve para muchas cosas.

Aunque se menciona que sirve para aliviar la acidez estomacal, hay que tener mucho cuidado, ya que el bicarbonato de sodio en exceso puede ser dañino, además de no contar con pruebas científicas que avalen su funcionamiento; mejor acude directamente a un médico para atender ese tipo de molestias.

¿Cómo licuar el pepino con bicarbonato?

Si deseas poner a prueba el efecto, te detallaremos cuáles son las cantidades que debes usar para poner a prueba la técnica de licuar pepino con bicarbonato. Realiza todos los pasos:

Lava bien un pepino. Cortamos en rodajas. En una licuadora colocamos el vegetal, medio vaso de agua y una cucharada de bicarbonato. Trituramos hasta tener una mezcla homogénea.

Con estos sencillos pasos lograrás una buena preparación que te ayude. En el tema de las plagas, no olvides que la preparación te ayudará, pero para tener un mejor resultado, es importante mantener una buena higiene, ya que evitaremos la invasión de plagas. En casos muy extremos, se recomienda un servicio especializado de fumigación para acabar con el insecto.