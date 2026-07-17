“Por favor a mí ayúdenme": Flor le hace una petición a Las Guapas del Barrio en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche de viernes de salvación en MasterChef 24/7, Flor recibió un fuerte regaño por parte de los Chefs, lo cual derivó en que obtuviera directamente un delantal negro, y con ello, la posibilidad de dejar la cocina más famosa de México el próximo domingo de eliminación. Ante esto, se sinceró con sus compañeros y les expresó que sólo la ayuden a decirle cómo va con los tiempos mientras cocina.