La verdad salió a la luz en Venga La Alegría: esto hará único el 24/7 de MasterChef 2026

La mañana de este 16 de febrero en el foro de Venga la Alegría se revelaron los primeros detalles de MasterChef México 2026 el cual ya ha provocado grandes expectativas, ya que el reality que llega este año tendrá por primera vez en el mundo entero un nuevo formato 24/7, donde los participantes serán observados por el público minuto a minuto dejándonos conocer más de ellos y de lo que viven previo a presentar sus platillos ante los chefs.

Durante la presentación acudió Carlos Quirarte, Rahmar Villegas, Ismael Zhu Li, mejor conocido como “El Chino”, Doña Clarita y Melissa, todos ellos exparticipantes de MasterChef en sus diferentes temporadas para hablar de este formato y de lo que esperan ver, ya que ellos atravesaron todo tipo de sentimientos durante las grabaciones y de las cuales el público nunca se dio cuenta, sin embargo, ahora todo estará al descubierto.

En su intervención el chef Rhamar Villegas destacó que durante dos meses estuvieron encerrados, tanto él como Melissa y Doña Clarita y es muy diferente que los vean sonriendo en las cocinas y otra cosa es llegar a la casa a llorar, hacer tus maletas si te toca el mandil negro y el practicar.

Tú ves las sonrisas pero hay gente que tiene roces, vas a ver gritos y discusiones... Definitivamente va a cambiar vidas y va a cambiar perspectivas de personas que normalmente lo ves muy rudos en la cocina y lo veras desbaratarse en la casa, expresó Villegas a los conductores de Venga la Alegría.

¿Cómo será el nuevo formato de MasterChef 24/7?

Este nuevo formato será transmitido las 24 horas, donde los participantes serán observados al rededor de tres meses para que no te pierdas su avance dentro del reality, sus reacciones, peleas, disgustos etc.

Al ser un nuevo formato podremos ver que les otorgarán masterclass de cocina las cuales tendrán que aprovechar al máximo para demostrar su mejor platillo a la hora de estar frente a los chefs: "MasterChef se va encargar de prepararlos para que las pruebas estén color de hormiga"; reveló el conductor Ricardo Casares.

Asimismo, Carlos Quirarte resaltó que el ser visto todo el día puede jugar a tu favor "ya que verán el esfuerzo que se hace día a día dentro de la cocina, algo que en otras generaciones no se alcanzaba a percibir y ahora sí".

¿Listos para el casting digital? ¡Así fue la presentación de MasterChef 24/7!

Para poder ser parte de la historia de MasterChef 24/7 debes realizar un casting digital para aplicar solo debes contestar un formulario, mandar un video de 3 minutos respondiendo unas breves preguntas que se te darán en ese mismo formulario, lo más importante de este proceso es que sea cual sea tu profesión , edad, seas o no famoso y sexo puedes aplicar a este casting digital, para más importación visita esta liga: MasterChef 24/7 abre casting en México: así puedes formar parte del reality culinario más famoso