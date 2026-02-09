¿Qué hace actualmente la Monja que ganó en MasterChef? ¡Así luce en 2026!

Una de las participantes que se ganó el cariño del público desde el estreno de Masterchef México fue sin duda la hermana Flor debido a su experiencia en la cocina, sencillez, picardía y pasión, a más de 10 años de su debut, la religiosa sigue apareciendo en programas especiales y de los cuales aún sigue conquistando corazones.

En la primera temporada de Masterchef en 2015 la hermana Flor logró colocarse entre los 18 participantes seleccionados del programa y, semana tras semana, sorprendió a los jueces con sus platillos tradicionales y sazón casero. Su constancia la llevó hasta la gran final de la temporada, donde obtuvo el segundo lugar, por debajo de Alan Rangel, consolidándose como una de las concursantes más recordadas.

¿Cómo ha sido la participación de la hermana Flor dentro y fuera de Masterchef?

Su historia trascendió más allá de la competencia, pues el público conectó con su humildad y con el propósito solidario que la impulsó a entrar a la cocina más famosa del país. Tras su éxito, también fue invitada a participar en emisiones especiales y en MasterChef Junior en 2016 y 2017 donde fungió como mentora, defensora y figura maternal para los niños que soñaban con ser el gran ganador.

Asimismo, en 2025 contó con una participación especial en Masterchef Celebrity, el cual destacó por ser el décimo aniversario del reality.

La Hermana Flor quien es originaria de Acambay, Estado de México, y perteneciente a la congregación de las Hijas de la Pasión de Jesucristo y María Dolorosa, decidió participar en el reality culinario con el objetivo de ayudar a su comunidad religiosa.

La exhaustiva rutina de la Hermana Flor ¡Cocina 3 veces al día para 90 personas!

¿A qué se dedica actualmente y cuántos años tiene?

Tras su paso porMasrterchef, la Hermana Flor regresó a su vocación religiosa. Actualmente continúa dedicada al servicio dentro de su congregación, enfocándose en labores comunitarias y en la cocina, actividad que ha sido parte fundamental de su vida tanto dentro como fuera del convento.

Actualmente, la religiosa tiene 77 años y contadas son las veces que se presenta bajo los reflectores, sin embargo, su legado dentro de MasterChef México sigue vigente y es recordada como una de las participantes más emblemáticas.