Aunque dentro de la cocina de MasterChef muchos participantes destacan por su carácter explosivo o estrategias llamativas, Arturo López Santillán ha logrado conectar con el público desde un lugar completamente distinto: la sencillez. Con una personalidad tranquila, amigable y relajada, el concursante se ha convertido en uno de los perfiles más agradables de seguir dentro de MasterChef 24/7.

¿Quién es Arturo López Santillán de MasterChef 24/7?

Antes de comenzar esta aventura culinaria, Arturo comentó que hizo algunos cambios en sus hábitos porque es un gran amante de la tortilla y de los antojitos mexicanos, algo que, admite, siempre le ha costado resistir. Como muchos mexicanos, disfruta de los tacos, las quesadillas y esos platillos que forman parte del día a día, por lo que quiso llegar al programa sintiéndose mejor físicamente y con más energía para enfrentar el ritmo de la competencia.

Más allá de la cocina, Arturo también tiene otras grandes pasiones. Una de ellas es el fútbol. Aunque no suele presumir demasiado su vida personal en redes sociales.

Arturo López Santillán

Otro de sus intereses son los viajes. Arturo disfruta conocer lugares nuevos, probar comida distinta y vivir experiencias fuera de la rutina. Esa curiosidad por descubrir sabores y culturas también se refleja en algunos de sus platillos dentro del programa, donde ha mostrado interés por experimentar sin perder el toque casero que lo caracteriza.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Si quieres apoyar a tu participante favorito de MasterChef, votar en MasterChef 24/7 es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es ingresar al portal oficial MasterChefMX.tv , donde diariamente se habilitan distintas dinámicas para que el público pueda participar.

Una vez dentro del sitio, tendrás que buscar la sección de votaciones y seleccionar la dinámica activa del día. Después, elige al participante que deseas apoyar y registra tu voto siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. En algunos casos, es necesario iniciar sesión o completar un breve registro para validar la participación.

Te recomendamos estar pendiente de las redes sociales oficiales del programa para conocer horarios, dinámicas especiales y resultados.

