Todo lo que debes saber de Emmanuel Chiang: el nuevo integrante de MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 sigue sumando perfiles que ya generan conversación en redes sociales, y uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Emmanuel Chiang, influencer fitness y emprendedor mexicano que ahora buscará conquistar la cocina más famosa del país.

Aunque muchos lo conocieron recientemente por su participación en el reality culinario, Emmanuel ya tenía una comunidad sólida en internet gracias al contenido relacionado con ejercicio, entrenamiento funcional y estilo de vida fitness que comparte constantemente en redes sociales. Actualmente suma cerca de 90 mil seguidores en Instagram, además de haber formado parte de los concursantes de Exatlón México.

¿Quién es Emmanuel Chiang de MasterChef 24/7’

Nacido en la Ciudad de México el 18 de enero de 1994, Emmanuel tiene 32 años. Él mismo se define como una persona completamente apasionada por el ejercicio y asegura que esa disciplina viene desde casa, ya que creció rodeado de una familia de deportistas.

Sin embargo, detrás de su imagen atlética existe una historia mucho más personal y complicada. Emmanuel ha contado que uno de los momentos más difíciles de su vida ocurrió hace 14 años, cuando perdió a su padre debido a una deficiencia renal crónica.

La pérdida afectó profundamente su comportamiento durante la adolescencia. Según ha relatado, en esa etapa se volvió rebelde, tenía problemas de conducta y constantemente era expulsado de las escuelas.

Fue entonces cuando su mamá tomó una decisión que terminaría cambiando completamente su vida: lo inscribió al gimnasio como una forma de ayudarlo a canalizar toda esa energía.

Lo que comenzó como un castigo terminó convirtiéndose en una pasión absoluta. Desde los 15 años, Emmanuel se enamoró del entrenamiento y poco a poco desarrolló un estilo de vida enfocado en la disciplina física.

Emmanuel Chiang y su pasión por la gastronomía

Pero su historia no se quedó únicamente en el mundo fitness. Durante la pandemia atravesó problemas económicos importantes y decidió emprender un negocio de tacos callejeros llamado “Los Tacos del Mamado”.

El proyecto rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales gracias a la combinación entre cocina, humor y su imagen fitness. Con el tiempo, varios usuarios y medios digitales comenzaron a llamarlo “el taquero más sexy de México”, apodo que terminó impulsando todavía más su popularidad. Ahora, Emmanuel Chiang llega a MasterChef 24/7 dispuesto a demostrar que no sólo tiene disciplina física, sino también talento dentro de la cocina.