Quién es Lourdes Cruz, “Lula”, la ganadora del Reto de Equipos de MasterChef 24/7

La más reciente victoria en MasterChef 24/7 tuvo como protagonista a Lourdes Cruz, mejor conocida como “Lula” , quien logró liderar al equipo azul, ganador durante el Reto de Equipos y asegurar uno de los privilegios más importantes dentro de la competencia: subir al balcón junto a algunos de sus compañeros.

Desde el inicio del reality, Lula se ha convertido en una de las participantes más comentadas por el público gracias a su personalidad auténtica, su carácter y la cercanía que ha construido con otros concursantes. Incluso dentro de la cocina ha demostrado ser una mujer profundamente devota de su religión, además de mostrarse amorosa y protectora con algunos participantes, como ocurrió con Lancer, a quien varios seguidores aseguran que prácticamente “adoptó” durante la competencia.

¿Quién es Lula de MasterChef 24/7?

Originaria de Aguascalientes, Lula ha dejado claro que detrás de su energía intensa también existe una personalidad sencilla y noble. Así la describió su esposo en entrevista para un diario local, Benito Herrera, quien asegura que aunque tiene un carácter firme, también es una mujer muy carismática.

Parte importante de la historia de Lula dentro de MasterChef 24/7 también está ligada a su familia y a la cocina tradicional que comparte con ellos. Entre los platillos favoritos dentro de su hogar se encuentran el espagueti rojo o blanco, comidas que Benito asegura podría comer todos los días. Por su parte, Vanessa, una de sus hijas, ha mencionado que las enchiladas verdes y el mole dulce preparados por su mamá tienen un sabor muy especial.

Además, uno de los platillos más importantes para la familia es el empapelado de mariscos, una preparación que consideran uno de los mayores talentos culinarios de Lula. De hecho, ese platillo fue clave durante su proceso de selección para entrar al reality, ya que logró captar la atención del chef Herrera.