Rumbo a MasterChef 2026 conoce la historia del exparticipante más joven que marcó MasterChef

Durante todos los formatos de las 14 temporadas de MasterChef México hemos visto a participantes de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, cada uno con un objetivo e historia que nos ha conquistado, sin embargo, pocas figuras se han llevado el protagonismo como lo hizo Naty Cruz, la concursante más joven de todo el reality, ya que con tan solo 9 años de edad conquistó a los televidentes y chefs con su disciplina, conocimientos en cocina y carisma.

¿Cómo fue la participación de Naty Cruz dentro de MasterChef?

Desde su participación en 2022 en MasterChef Junior, Natalia Betsabe Cruz Huerta, demostró el amor que le tiene a la cocina ya que desde su primer platillo supo como manejar sus conocimientos en repostería, su disciplina para mantener limpia su zona de trabajo, así como saber escuchar las indicaciones que le recomendaban los chefs y las cuales las superaba debido a la disciplina que tenía, asimismo, siempre se mostró educada a las críticas que recibía.

Debido a que cada vez superaba las expectativas con sus platillos fue avanzando semana a semana hasta convertirse en una de las favoritas para coronarse en esta edición de MasterChef Junior, su constancia y evolución en cada reto la llevaron finalmente a levantar el trofeo, consolidándose como una de las ganadoras más jóvenes y recordadas del programa.

¿A qué se dedica actualmente Naty, ganadora de MasterChef?

Tras su triunfo en la cocina más famosa de México, la exparticipante se dedica a estudiar y en el lado público se considera una generadora de contenido, ya que a través de sus redes sociales comparte su día a día, logros y sobre todo recetas y tips relacionados con la gastronomía, principalmente se enfocados en los postres.

Asimismo, ha destacado en participaciones en ferias y eventos culinarios especializados en repostería donde ha ofrecido talleres para niños. Su historia a su corta edad se ha convertido en un ejemplo de superación y éxito para aquellos que sueñan en ser reconocidos dentro de la cocina.

Tras su victoria, la joven exparticipante ha crecido profesionalmente ya que, ha colaborado con marcas y ha sido embajadora de productos relacionados con la repostería, lo que ha provocado que continúe haciendo historia. Naty Cruz ha demostrado que el verdadero éxito no termina cuando se gana un trofeo, sino al contrario, apenas inicia el trayecto para seguir construyendo los sueños que uno se propone.