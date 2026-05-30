¿Quiénes son los cocineros que se salvaron hoy 29 de mayo en el reto de salvación?

La tensión sigue aumentando dentro de MasterChef 24/7 y es ahora que el reto de salvación de esta noche 29 de mayo definió a los participantes que han logrado asegurar su permanencia en una semana llena de emociones al límite. Tras momentos de tensión dentro de la cocina, se confirmó que fueron Ramahá, Julio, Flor y Ixdit los cocineros que se salvaron esta noche.

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Lista de participantes de HOY 29 de mayo 2026 en MasterChef 24/7

Dentro de una contienda como lo es MasterChef 24/7, la tensión y las sorpresas no se han hecho esperar e incluso los cocineros en contienda ya han comenzado a reducirse. Ahora te contamos la lista actualizada de los contendientes que siguen dentro de la cocina más importante de México.



Bruno Bautista "Lancer"

Julio Vázquez

Pablo Villagrán

Diego de León

Daniela Parra

Ricardo Hernández

Arturo López Antillán

Javier Lara

Michel Malacara

Claudia Ruiz

Ángel Villamar Antrax

Flor Ramírez

Luis Ramos

María del Carmen Ramos

Alberto Palomino Ramajá

Nahieli Jacome

Jazmín Bernal

Camila Souza

Carmen Fuentes

¿Quiénes fueron los cocineros que se salvaron hoy 29 de mayo del 2026?

El primer cocinero que sube al balcón de salvación fue Ramahá, Julio; el tercer participante que sube al balcón de la salvación fue Flor, mientras que el último cocinero en conseguir la salvación fue Ixdit.

¿Cuándo es la eliminación de MasterChef 24/7?

Es importante recordar que la transmisión en directo de la cocina más famosa de México tiene diferentes retos a lo largo de la semana y son los jueves que se disputa el Delantal Negro, el cual señala cuáles serán los cocineros en riesgo. Dentro de MasterChef 24/7 son los domingos que se prepara la temible eliminación.