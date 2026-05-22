¿Cómo y dónde VOTAR por tu cocinero favorito en MasterChef 24/7?

Masterchef 24/7 llega con una nueva temporada en la que los fanáticos de la cocina más famosa de México pueden estar más activos que nunca, pues ahora contarán con el poder de las votaciones para otorgar beneficios y recompensas.

Ahora lee: Paso a Paso de cómo votar hoy jueves 21 de mayo para salvar a tu participante favorito de MasterChef 24/7

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Recuerda que, en cuanto las votaciones estén abiertas, será posible otorgar hasta 10 votos. No obstante, toma en cuenta que el único sitio OFICIAL para las votaciones es AQUÍ. Toma en cuenta que, para poder apoyar a tu cocinero favorito, puedes ingresar desde cualquier dispositivo a internet.

Una vez dentro del sitio web oficial para las votaciones https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchef/vota . Es necesario verificar cuál es la votación de la semana; en el caso del día de hoy 21 de mayo, la votación activa es para salvar a un cocinero. Una vez elegido a tu cocinero favorito, cuentas con 10 votos para apoyarlo, o para distribuir entre aquellos que quieras apoyar.

Concordará en que la votación está activa desde el momento en que se anuncia dentro de la transmisión en directo hasta que Claudia declara el cierre oficial.

¿Cómo y cuándo ver MasterChef 24/7?

Recuerda que puedes ver la transmisión en vivo de MasterChef 24/7 por Disney Plus, y la transmisión regular por Azteca UNO abierta de lunes a viernes en punto de las 8:30 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. Además, no te pierdas nada de la conversación digital por todas nuestras redes sociales.