Rahamá explica en vivo por qué el público no debería votar por Michelle en MasterChef 24/7

La tensión dentro del domingo de eliminacón en MasterChef 24/7 continúa creciendo y ahora fue Ramahá quien encendió nuevamente la polémica al hablar abiertamente sobre Michelle frente a las cámaras y pedirle al público que no vote para salvarla.

Desde el balcón de MasterChef, Ramahá expresó su postura y dejó claro que considera que los participantes deben sentirse cómodos con la experiencia del reality. Frente a varios de sus compañeros, Ramahá comentó que las personas que realmente deberían abandonar la competencia son aquellas que no se sienten bien dentro del programa o que constantemente muestran inconformidad.

¿Qué pasó con Michelle en MasterChef 24/7?

Todo ocurrió en la transmisión en vivo, cuando el chef Herrera reprendió a Michelle por la actitud que mostró tras recibir un delantal negro. La participante reaccionó con enojo luego de las críticas que recibió por su risotto, especialmente después de que la chef Zahie calificara su platillo como “incomible”. Aunque Michelle ofreció disculpas posteriormente y reconoció que necesita trabajar en el control de sus emociones, las reacciones dentro de la cocina no terminaron ahí.

Sin rodeos, el participante también se dirigió directamente a Michelle y le dijo que no podía ofrecerle su amistad debido a la manera en que ha reaccionado durante los últimos días. Además, le señaló que, si realmente se siente incómoda dentro del reality, quizá sería mejor que regresara a su casa.

El momento rápidamente provocó incomodidad entre algunos concursantes, ya que la conversación ocurrió frente a todos y dejó ver que las tensiones dentro de la cocina comienzan a afectar también las relaciones personales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando Ramahá pidió públicamente que los seguidores del programa no votaran por Michelle en las dinámicas para salvar participantes durante este domingo de eliminación en MasterChef 24/7. Sus palabras generaron reacciones inmediatas tanto dentro del reality como en redes sociales.