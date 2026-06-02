Ramahá expone a Luis por su “incongruencia” en MasterChef 24/7: “Que se vaya con ellas”

Aunque hasta hace tan solo unos días eran muy unidos, la amistad de Luis y Ramahá se fracturó. Y en medio de todos los malentendidos que han tenido y la forma en que lo “rechazó" en plena gala por el Pin de MasterChef 24/7, Ramahá se sinceró con Ixdit y dijo que no le gusta que ante las cámaras Luis se porte de una forma y cuando nadie lo está viendo quiera tratarlo como si nada, pues es incongruente y en ese caso prefiere que se vaya con las personas que le hablan mal.