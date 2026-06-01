¿Traición? Michelle revela la verdadera razón por la que Luis quiere hacer alianza con ella en MasterChef 24/7

Las alianzas siguen fortaleciéndose en la cocina más famosa de México y ya hay varios grupitos entre los participantes de MasterChef 24/7 que están planeando cómo avanzar juntos. Y una de las alianzas más sopresivas es la de Michelle con Luis, quien decidió acercarse más a "Las divas" porque es con ellas que se ha sentido más apoyado que con los que él consideraba sus amigos.

O al menos eso es lo que cree Mich y durante una plática junto a Pablo y Daniela, recordaron que el creador de "Notibola" les contó que se sintió ignorado y como una especie de traición cuando se salvó del domingo de eliminación gracias a sus recetas. La razón principal sería que Ramahá supuestamente demeritó su triunfo a pesar de que son muy cercanos y eso habría sido lo que lo motivo a acercarse a ella.

¿Por qué Ramahá y Michelle de MasterChef 24/7 se llevan mal?

Las rencillas entre los cocineros no son nuevas, ya que en realidad desde los primeros días empezaron a tener roces y desde ese momento quedó claro que no podrían ser amigos. Esto ya que la mayoría de sus desacuerdos han sido por la convivencia y la forma en que cada uno tiene de pensar.

Una de sus peleas más fuertes fue por la vez en que Michelle hizo llorar a Lula por quejarse de que roncaba mucho, algo que Ramahá consideró como absurdo porque están en una convivencia donde no se pueden controlar este tipo de cosas. En esa ocasión, el yucateco pidió que no votaran por ella, incluso a pesar de que sabía que estaba en riesgo por los delantales negros.

¿Quién fue el segundo eliminado de MasterChef 24/7?

Después de una intensa jornada en la cocina más famosa de México, Nash se convirtió en la segunda eliminada de MasterChef 24/7, ya que sus platillos no lograron convencer a los chefs y determinaron que ya no tenía lo necesario para seguir adelante. Este momento entristeció profundamente a los cocineros, especialmente a Luis, quien rompió en llanto y corrió a abrazar a su compañera.