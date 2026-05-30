“Enamórala": Ramahá le da tips de ligue a Emmanuel para deslumbrar a Ixdit en MasterChef 24/7

El shippeo entre Ixdit y Emmanuel en MasterChef 24/7 sigue más vivo que nunca. Y ahora hasta los cocineros empezaron a ser cómplices para que la conexión se vuelva más fuerte, por lo que están dando consejos de amor. Uno de los que no perdió el tiempo fue Ramahá, quien le recomendó a Emmanuel que le apartara un tamalito a Ixdit y se lo llevara hasta su cuarto para consentirla con este detalle.