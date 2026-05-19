“Tiene piojos": Ramahá recuerda en MasterChef 24/7 cómo su mamá lo exponía con las vecinas

Guillermo Alberto Palomino León, conocido en MasterChef 24/7 como “Ramahá", le reveló a algunos de sus compañeros que de niño tuvo piojos y su mamá tenía una clara estrategia para quitarselos. El cocinero explicó que su madre se salía de la casa y con una toalla entre las piernas comenzaba a revisar su cabeza, por lo que cuando una vecina pasaba le confesaba lo que estaba pasando. Así, el participante deja ver que la confianza en el reality cada día crece mas.