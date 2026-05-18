Quién es Alberto Palomino “Ramahá”: integrante de MasterChef 24/7

Entre los nuevos rostros que llegaron a MasterChef 24/7 hay uno que rápidamente llamó la atención por su creatividad, carisma y trayectoria ligada al arte, la cocina y las manualidades. Se trata de Alberto Palomino, mejor conocido como “Ramahá”, creador originario de Mérida, Yucatán, que ahora buscará abrirse camino dentro de la cocina más famosa de México.

Aunque para muchos televidentes y seguidores del programa, su nombre puede resultar nuevo, lo cierto es que en redes sociales y proyectos locales Ramahá ya cuenta con una comunidad que sigue de cerca todo lo que hace. El yucateco se ha dedicado durante años a compartir contenido relacionado con creatividad, decoración, artesanías, gastronomía y entretenimiento.

Uno de sus proyectos más conocidos es “Khe onda Nene!”, espacio donde aborda temas relacionados con manualidades y creación artística. A través de sus redes sociales suele mostrar desde diseño de stickers y elaboración de piñatas hasta decoración de temporada, horneado de pan, pasteles, galletas y distintos proyectos artesanales hechos completamente a mano.

¿A qué se dedica Alberto Palomino “Ramahá”?

Además de creador digital, Alberto también se desempeña como artesano, conductor de televisión, tallerista, comerciante y maestro de manualidades, facetas que lo han llevado a conectar con diferentes públicos dentro y fuera de Yucatán.

Parte importante de su crecimiento profesional ocurrió gracias a su participación en AhiTaLaCosaTV, proyecto televisivo que, según él mismo ha contado, marcó “un antes y un después” en su vida personal y profesional.

Además de su trabajo en televisión y redes sociales, Alberto ha colaborado en proyectos escénicos y de utilería. Uno de ellos fue la recreación de parte de la escenografía para la puesta en escena “Hasta el monte tiene miedo”.