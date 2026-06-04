Ramahá recurre a la sabiduría de Lula para que le ayude con Ricardo: "¿... o le pido a los brujos de Catemaco?” (VIDEO)
Ante un hipotético resultado desfavorable, el primer cocinero salvado de esta semana está considerando recurrir a “medidas extremas”
Ante un hipotético resultado desfavorable en materia sentimental con Ricardo, Ramahá está considerando recurrir a “medidas extremas”, pues le solicitó ayuda a Lula; sin embargo, le hizo saber que si no podía hacer nada por él, le pediría un favor a los conocidos brujos de Catemaco.