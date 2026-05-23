Receta del pastel de naranja con chocolate de MasterChef 24/7: Cómo hacerlo paso a paso
Descubre cómo hacer el pastel de naranja con chocolate casero, húmedo y con un sabor irresistible
Este viernes se llevó a cabo el último reto de salvación para 12 cocineros en MasterChef 24/7. Los participantes trabajaron en parejas y debieron replicar 6 pasteles distintos. Esta es la receta del pastel de naranja con chocolate que hicieron Flor y Daniela y con la que conquistaron a los chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena.
La receta del pastel de naranja con chocolate que salvó a Flor y Daniela en MasterChef 24/7
Ingredientes para el bizcocho:
- 150 g harina
- 120 g azúcar
- 3 huevos
- 75 ml jugo de naranja
- Ralladura de 1 naranja
- 75 ml aceite
- 7 g polvo para hornear
Para encamisar los moldes:
- 50 g Mantequilla
- 120 g Mantequilla
Preparación paso a paso:
- Batir con el globo en el bowl de la batidora el aceite, junto con el azúcar cuando este bien integrado, agregar los huevos poco a poco y seguir batiendo.
- Agregar el jugo de naranja, ralladura y vainilla, cambiar el aplique a la pala y batir a velocidad media hasta integrar.
- Finalmente agregar los polvos (polvo de hornear y harina) poco a poco y batir durante 1 minuto hasta obtener mezcla homogénea.
- Engrasar tres moldes de 15 cm, colocar papel encerado en base y paredes, verter mezcla por partes iguales.
- Hornear a 180°c durante 20–25 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Desmoldar y enfriar en abatidor.
Ingredientes para el relleno (ganache):
- 180 g chocolate
- 180 ml crema para batir
Preparación:
- Fundir el chocolate a baño maría (En una olla con agua caliente, colocar un bowl resistente al calor sin que toque el agua), moviendo constantemente con una miserable y retirar cuando este todo derretido.
- Verter la crema para batir de a poco y moviendo constantemente hasta mezclar perfectamente.
- Reposar y dejar enfriar.
Ingredientes para la cobertura (buttercream suizo):
- 300 g mantequilla
- 200 g azúcar refinada
- 100 g claras
- 5 ml vainilla
Preparación:
- Calentar las claras con el azúcar a baño maría sobre un bowl resistente al calor, mezclando constantemente con una miserable hasta disolver el azúcar.
- Una vez disuelta el azúcar pasarlo al bowl de batidora y batir a velocidad alta hasta obtener un merengue firme y brillante.
- Añadir la mantequilla poco a poco mientras continúas batiendo hasta lograr una textura suave y cremosa.
- Agregar vainilla y seguir batiendo un minuto.
TIP: si la mezcla parece cortada, continuar batiendo.
Para la decoración:
- Cortar papel de arroz en formas orgánicas o dejarlas completas.
- Humedecer ligeramente sobre una charola con agua (se puede agregar el color al agua), moldear para dar forma (ondas) y colocar en papel en una charola de hornear con un tapete de silicona ya con la forma deseada.
- Dejar deshidratar en el horno evitando que se queme. (Hornear a temperatura muy baja máximo 150*c) sacar del horno y dejar enfriar para poder despegar.
- Combinar un poco de matizador dorado en un bowl pequeño con vodka para diluirlo, con ayuda de un pincel pintar.
- Insertar en el pastel ya frío y firme.
MasterChef 24/7: ellos son los cocineros que tienen delantal negro y podrían quedar fuera de la competencia
- Carmen
- Javier "La Chuleta Metalera"
- Michelle
- Antrax
- Jazmín
- Camila
- Claudia
- Pablo
- Arturo
- Luis
- Lancer
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