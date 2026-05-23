Receta del pastel de naranja con chocolate de MasterChef 24/7: Cómo hacerlo paso a paso

Este viernes se llevó a cabo el último reto de salvación para 12 cocineros en MasterChef 24/7. Los participantes trabajaron en parejas y debieron replicar 6 pasteles distintos. Esta es la receta del pastel de naranja con chocolate que hicieron Flor y Daniela y con la que conquistaron a los chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena.

La receta del pastel de naranja con chocolate que salvó a Flor y Daniela en MasterChef 24/7

Ingredientes para el bizcocho:



150 g harina

120 g azúcar

3 huevos

75 ml jugo de naranja

Ralladura de 1 naranja

75 ml aceite

7 g polvo para hornear

Para encamisar los moldes:



50 g Mantequilla

120 g Mantequilla

Preparación paso a paso:



Batir con el globo en el bowl de la batidora el aceite, junto con el azúcar cuando este bien integrado, agregar los huevos poco a poco y seguir batiendo. Agregar el jugo de naranja, ralladura y vainilla, cambiar el aplique a la pala y batir a velocidad media hasta integrar. Finalmente agregar los polvos (polvo de hornear y harina) poco a poco y batir durante 1 minuto hasta obtener mezcla homogénea. Engrasar tres moldes de 15 cm, colocar papel encerado en base y paredes, verter mezcla por partes iguales. Hornear a 180°c durante 20–25 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Desmoldar y enfriar en abatidor.

Ingredientes para el relleno (ganache):



180 g chocolate

180 ml crema para batir

Preparación:



Fundir el chocolate a baño maría (En una olla con agua caliente, colocar un bowl resistente al calor sin que toque el agua), moviendo constantemente con una miserable y retirar cuando este todo derretido. Verter la crema para batir de a poco y moviendo constantemente hasta mezclar perfectamente. Reposar y dejar enfriar.

Ingredientes para la cobertura (buttercream suizo):



300 g mantequilla

200 g azúcar refinada

100 g claras

5 ml vainilla

Preparación:



Calentar las claras con el azúcar a baño maría sobre un bowl resistente al calor, mezclando constantemente con una miserable hasta disolver el azúcar. Una vez disuelta el azúcar pasarlo al bowl de batidora y batir a velocidad alta hasta obtener un merengue firme y brillante. Añadir la mantequilla poco a poco mientras continúas batiendo hasta lograr una textura suave y cremosa. Agregar vainilla y seguir batiendo un minuto.

TIP: si la mezcla parece cortada, continuar batiendo.

Para la decoración:



Cortar papel de arroz en formas orgánicas o dejarlas completas. Humedecer ligeramente sobre una charola con agua (se puede agregar el color al agua), moldear para dar forma (ondas) y colocar en papel en una charola de hornear con un tapete de silicona ya con la forma deseada. Dejar deshidratar en el horno evitando que se queme. (Hornear a temperatura muy baja máximo 150*c) sacar del horno y dejar enfriar para poder despegar. Combinar un poco de matizador dorado en un bowl pequeño con vodka para diluirlo, con ayuda de un pincel pintar. Insertar en el pastel ya frío y firme.

MasterChef 24/7: ellos son los cocineros que tienen delantal negro y podrían quedar fuera de la competencia

Carmen

Javier "La Chuleta Metalera"

Michelle

Antrax

Jazmín

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

Luis

Lancer

Puedes votar para salvar a tu favorito desde este momento en la siguiente liga: masterchefmx.tv/vota y recuerda que tienes 10 votos para repartir entre tus cocineros favoritos.