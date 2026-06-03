Resumen del martes 2 de junio: discusiones, tensión y mucho sabor en MasterChef 24/7

El Resumen del martes 2 de junio de MasterChef 24/7 estuvo cargado de emociones y momentos que dieron mucho de qué hablar. La tensión se hizo presente con las intensas diferencias entre Luis y Ramahá, quienes protagonizaron una de las discusiones más comentadas de la jornada. Además, los cocineros enfrentaron retos llenos de presión para conseguir liderazgos importantes dentro de la competencia. Entre lágrimas, estrategias, decisiones difíciles y platillos llenos de sabor, la cocina más famosa de México volvió a demostrar que cada día puede cambiar el rumbo del juego.

