Ricardo “hechiza” a Lancer para quitarle la mala suerte que lo persigue en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Lancer tuvo un inicio de semana bastante complicado en MasterChef 24/7 por su desacuerdo con la Chef Isabel Carvajal y se suma a la lista de “problemas” que ha tenido. Y aunque a él esto no le quita el sueño, para Ricardo es una situación que necesita solucionarse de inmediato y que así su amigo pueda demostrar que sí es bueno en la cocina. Por esto es que quiso hacerle una limpia que le arrancara la mala racha que parece estarlo persiguiendo.